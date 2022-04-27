أعلن مكتب الممثلية التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عن قراره برفع دولة الكويت من على قائمة المراقبة وعدم إدراج الكويت في “تقرير 301 الخاص” لعام 2022 وذلك لتقدمها الملحوظ والبارز في تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية

وبفضل تضافر جهود موظفين الادارة العامة للجمارك و الجهات الحكومية الاخرى على رأسها وزارة التجارة والصناعة إنفاذ القانون ضد بيع وجلب المنتجات والبضائع المقلدة والمخالفات لحقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية ، حيث ساهمت الاداره العامة للجمارك من خلال يقظة موظفيها على مكافحة الاتجار بالبضائع المقلدة وتطبيق القانون ضد المخالفين وهذا من شانه سيساهم بتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الكويت والولايات المتحدة ضمن اطار اتفاقية التيفا.

ان رفع الكويت من قائمة مراقبة "تقرير 301" الخاص خطوة كبيرة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”