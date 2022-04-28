كشف مدير عام جمعية المنابر القرآنية بدر الفيلكاوي عن حجم وجبات الافطار والسلال الغذائية التي وزعتها الجمعية في الايام الماضية من رمضان على المستفيدين من مشروع وجبات رمضان في المخيمات وعلى المحتاجين والتي بلغت 75886 مابين سلات غذائية ووجبات تم توزيعها على المستحقين في 7دول هي الهند وبنغلاديش واليمن وسوريا والصومال واندونيسيا وموريتانيا بجانب توزيعها في خمس مناطق تتواجد فيها العمالة داخل الكويت .

وبين الفيلكاوي ان الجمعية طرحت العديد من المشاريع الخيرية لاغتنام موسم الخير لصالح الفقراء والمحتاجين وكان في مقدمتها مشروع العشر الباقيات والذي يجعل المشارك بتبرع واحد مساهما في 10 مشروعات خيرية وقرآنية فيكون شريكاً في أجر كل آية تٌتلى وكل خير نقدمه للمحتاجين .

وقال الفيلكاوي : ولم نغفل في حملتنا الرمضانية عن مشروع افضل الصدقة وهو مشروع سقيا الماء والذي خصصناه لحفر 100 بئر نوفر من خلالها المياه النقية للمحتاجين في عدد من الدول لانقاذهم من الماء الملوث الذي يٌصيبهم ويٌصيب أطفالهم بالأمراض ، بجانب مشروع كفالة الارامل والايتام والذي يمكن المرأة المسلمة التي فقدت عائلها من رعاية اطفالها ويكون لها سنداً بعد الله تعالى لمواجهة صعوبات الحياة وتٌعينها كذلك على تربية أبنائها الأيتام تربية حسنة.



ودعا الفيلكاوي اهل الاحسان الى المشاركة في هذه المشاريع التي يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا في اسعاد الأسر المحتاجة ويفرج عنهم كرباتهم وقال : "نبي فزعتكم يا أهل التكافل والتراحم في العشر الأواخر من شهر الخير لأخواتنا الأرامل والأسر المتعففة وكذلك نستهدف كفالة 100 يتيم من سوريا لمدة عام في هذه الايام المباركة " .



وشكر الفيلكاوي المحسنين واهل الخير الذين ساهموا في دعم المشاريع التي تم تنفيذها واعدا بالمزيد من العطاء من كويت الخير بلد الانسانية والعطاء والسخاء .