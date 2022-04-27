طارق هنيدي: الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية للدولة



قال طارق هنيدي، نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في فيديكس إكسبريس: " خلال السنوات العشر الماضية، شهد سوق الخدمات اللوجستية والتخزين في الكويت زيادة في الطلب على خدمات النقل البري والجوي والبحري لضمان التدفق الفعال للبضائع داخل الدولة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.



في العام 1991 قمنا بترسيخ تواجدنا المباشر في الكويت وقد منحتنا هذه الخطوة المبكرة أساسًا متيناً لخدمة نمو دول مجلس التعاون الخليجي وَخارجها، وَشكّلَ حافزاً قوياً لنا للاستمرار في توسيع نطاق خدماتنا وحلولنا من خلال شباكاتنا في كافة أرجاء المنطقة.



فيما يخص دولة الكويت، فإنّنا لا نربط المستهلكين والشركات بالفرص العالمية فحسب، بل نلعب أيضًا دورًا أساسيًا في توسيع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وَتعزيز اكتسابها لعملاء جدد، وَاستكشاف أسواق جديدة لمنتجاتها وخدماتها.



وعن دور فيديكس في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق الكويتية، قال طارق هنيدي: "تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في حركة التنمية الاقتصادية.



وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت محصور بِسوق محلي صغير نسبيًا، ولكن بفضل الرقمنة والترابط بالأسواق العالمية، بإمكان المصنعين وتجار التجزئة والمستهلكين الوصول إلى الأسواق العالمية واقتناص فرص التوسع بشكل أكبر.



إذ أنه في الوقت الذي يتجوّل فيه المستهلكون في متجر يعرض 10000 منتج فقط، فإن السوق الالكتروني عَرض أكثر من 10 ملايين منتج أمامَهُم أينما كانوا.



وتمكّن الخدمات اللوجستية الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى شبكة أوسع من العملاء وَتلبية المتطلبات المتزايدة للمستهلكين.



مما يوفر لها فرصًا للنمو وَيضمن وصولها إلى أسواق جديدة مع إمكانية تقديم المشورة بشأن اللوائح الجمركية، وكيفية الوصول إلى الأسواق المستهدفة.



لدى شركة فيديكس حضور قوي في الكويت، كونَها مزود الخدمة المفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة للوصول الى الأسواق والعملاء العالميين.



أما عن تأثير الجائحة على سلوك عملاء الشحن محلياً وعالمياً فقد أكد هنيدي على أن الجائحة غيّرت بشكل جذري احتياجات عملائنا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم.



وَلم تتأخر شبكاتنا الجوية والبرية في المسارَعة إلى تلبية طلبات تسليم الشحنات الطبية والصيدلانية المهمة دعماً للجهود العالمية في مكافحة الوباء.



علاوةً على ذلك، وَنظرًا للقيود وَالإجراءات الاحترازية المفروضة، من ناحية اختيار المستهلكين عدم التسوق في المتاجر، كانت هناك زيادة كبيرة في الطلب على التجارة الإلكترونية، حيث تحول المتسوقون بشكل متزايد عن التسوق في متاجر البيع بالتجزئة الفعلية إلى التسوق عبر الإنترنت. وَيُلاحَظ أنّه في العام 2021، بلغت قيمة إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 31.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 10 مليارات دولار أمريكي في العام 2017.



كذلك تعاملَت فيديكس مع أحجام شحنات أعلى بكثير من المعتاد خلال فترة الجائحة، وَعلى الرغم من أنّ انخفاض توافر الرحلات التجارية عبر سوق الشحن الجوي فرضَ قيوداً أكبر على السعة، إلا أنّ أعضاء فريقنا والشبكة الجوية المختصة تمكّنوا من مواكبة الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية وَفي الوقت ذاته، نقل الشحنات الطبية المهمة مع الاستمرار في تخليص تعاملات التجارة المحلية والإقليمية والعالمية.



وفي حديثه عن حلول الشحن التي قدمتها فيديكس لنقل اللقاحات، أشار طارق هنيدي إلى بداية فترة الجائحة، حيث أبدَت فيديكس الاستعداد التامّ للاستفادة من خبرتها في السوق، وسخّرت شبكتها العالمية من حاملات الطائرات والنقل البري المزوّدة بِحلول التكنولوجيا المتقدمة لنقل الإمدادات الطبية والصيدلانية اللازمة لمواجهة فيروس كوفيد- 19 حَول العالم، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية الأساسية.



لقد عملنا عن كثب مع قطاع الصحة والحكومات والسلطات التنظيمية لتسهيل نقل العلاجات الطبية وَإنقاذ المئات من الأرواح حول العالم.



وَتعتبر الخطوات التي اعتمدناها في مجال النقل العالمي للقاحات من أهم الأعمال في تاريخ شركتنا.



بالاضافة الى الحلول المتخصصة الحالية لصناعة الأدوية، مثل حلول التخزين البارد وتكنولوجيا التتبع والمراقبة، نحن على دراية جيدة بكيفية نقل ومعالجة شحنات الأدوية الحساسة.



علاوةً على ذلك، لدينا فريق من الخبراء المتخصصين لمراقبة تحركات اللقاحات في جميع أنحاء المنطقة وَالعالم.



تضاف إليها عضويتنا في مبادرة ائتلاف الامل ، دعماً للجهود العالمية في توزيع لقاحات فيروس كوفيد 19 لجميع أنحاء العالم منذ بداية الجائحة.



عن توقعات فيديكس حول نمو التجارة الإلكترونية في الكويت والعالم، رجح هنيدي أن تستمر التجارة الإلكترونية في التنامي بالتزامن مع انتشار الرقمية، وتزايد عدد السكان الذين يتمتعون بذكاء رقمي متزايد، ومتطلبات المستهلكين المتغيرة.



لا سيّما أنّه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدَها، من المتوقع أن تتجاوز المبيعات عبر الإنترنت الـ 50 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022.



ولقد تسبّب النمو السريع في نسبة المبيعات عن طريق التجارة الإلكترونية، في مواجهة التجار ضغوطًا متزايدة لتقديم المنتجات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.



وَمع التنامي الاقتصادي المتسارع، سوف تزداد الحاجة إلى قطاع الخدمات اللوجستية ويزداد الاعتماد عليه لتنشيط عجلة التجارة بين العملاء في جميع أنحاء العالم.



وَتقديراً منا للاحتياجات المتطورة لعملائنا، قامت فيديكس مؤخرًا بوضع حجر الأساس لمركز لوجستي جديد في دبي الجنوب ، والذي سوف يلبي متطلبات التجارة الإلكترونية المتزايدة في الشرق الأوسط، ويربط عملاءنا في الشرق الأوسط بشبكتنا الجوية العالمية التي تصل إلى 220 دولة وإقليماً حول العالم.



ولقد اعلنا في عام 2021 عن jتقديم خدامتنا بشكل مباشر في المملكة العربية السعودية لتلبية طلبات الشحن الدولية المتزايدة في البلاد باستثمار 400 مليون دولار في الاقتصاد السعودي من خلال العمليات المحلية والبنية التحتية وإدارة المواهب على مدى السنوات العشر المقبلة.