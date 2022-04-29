بمناسبة شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443، نظمت جمعية الروضة وحولي التعاونية احتفاليتها السنوية لموظفي الجمعية، وأقامت الغبقة الرمضانية لهم، وذلك تحت رعاية وبحضور اعضاء مجلس الإدارة، حيث قامت الإدارة التنفيذية بتكريم اعضاء مجلس الإدارة المنتهية عضويتهم تقديرا وعرفانا لما بذل وقدم من قبلهم من جهود وأفكار ومساهمات لخدمة مساهمي الجمعية وروادها الكرام، حيث كان لهم الدور البارز اثناء فترة عضويتهم في تميز الجمعية وريادتها على مستوى التعاونيات.



إضافة الى ذلك، قامت الإدارة التنفيذية بجمعية الروضة وحولي التعاونية بتكريم مجموعة من موظفي الجمعية المثاليين نظير مجهوداتهم التي قدمت خلال العام السابق، حيث سادت الحفل الروح الأخوية والحبية بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الجمعية تخللتها فقرات متنوعة مميزة حبية أعطت جوا من الأخوية والمحبة بين الجميع.