قام البنك التجاري الكويتي برعاية المهرجان الرمضاني الرياضي الأول للمكفوفين والذي تم استضافته وتنظيمه من قبل جمعية المكفوفين الكويتية ونادي البصيرة الرياضي للمكفوفين تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة. وتأتي هذه الرعاية ترجمة لمسؤولية البنك الاجتماعية تجاه مختلف فئات وقطاعات المجتمع، واستكمالا لدوره المميز في دعم مختلف الأنشطة الموجهة لذوي الهمم ومتحدي الإعاقة.



وفي هذا السياق، قالت نائب المدير العام - قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي على تأصيل النظرة الإيجابية تجاه فئات المجتمع كافة وذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة بتوفير كل سبل الدعم والرعاية الكفيلة بمنح هذه الفئة فرص الانخراط ضمن نسيج المجتمع وتأهيلهم للتغلب على الإعاقة.



وتابعت مبينة أن الشراكة بين البنك التجاري ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى تعزيز برامج المسؤولية المجتمعية للبنك بما يخدم جهود التنمية المستدامة للمجتمع، كاشفة أن البنك التجاري لطالما قام برعاية العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها جمعية المكفوفين الكويتية.



وفي الختام، تقدمت إدارة جمعية المكفوفين بالشكر الجزيل من البنك التجاري على هذه المبادرة الطيبة وعلى تواصله ودعمه لمختلف الفعاليات والأنشطة التي تخدم جمعية المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية، وذلك بتقديم درع تذكارية للبنك التجاري تعبيرا عن تقدير إدارة الجمعية للبنك على رعايته لهذه الفاعلية الإنسانية، متمنين لإدارة البنك التجاري الكويتي التوفيق والنجاح في مساعيها النبيلة، وعملها الدؤوب لخدمة كل فئات المجتمع.