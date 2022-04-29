محمد راتب



ثمن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان جهود رجال خفر السواحل والقوة البحرية في حماية المياه البحرية الكويتية الاقليمية والاقتصادية من بعض صيادي الدول المجاورة الذين ينتهكون مياهنا ويتجاوزون حدود بلادهم البحرية، ويصطادون في مياهنا حيث تعرض كثير من صيادي الكويت للسلب والسرقة، مطالبا بتشديد الرقابة على مياهنا الاقتصادية وضبط كل متجاوز، فما يحدث في الفترة الأخيرة غير مقبول.



وقال الصويان، في تصريح له، إن صيادي الكويت من أكثر الصيادين التزاما بالحدود البحرية، معبرا عن آمال جموع الصيادين بأن يلتزم صيادو دول الجوار بالاتفاقات والمواثيق الدولية، مشددا على أهمية تعاون الجميع من أجل الصالح العام لجميع دول الجوار، فالشعوب العربية ذات حضارة وتاريخ مشترك، مشيرا إلى أهمية حماية حدودنا وثروات الكويت البحرية، ناقلا شكر جميع الصيادين للقيادة السياسية على ما تقوم به من جهود كبيرة لحماية البلاد من تجاوزات بعض دول الجوار.



وأضاف: نرفض الوعيد والتهديد الذي صدر من بعض المسؤولية في العراق وهي تصريحات غير مسؤولة، ونشد على أيدي رجال خفر السواحل والقوة البحرية بالجيش الكويتي الذين يقومون بواجبهم في حماية مياهنا الاقليمية والاقتصادية، لافتا الى ضرورة حماية صيادي الكويت من بعض العصابات الذين يقومون بسرقة اللنچات الكويتية ولم نسمع عن هذه التجاوزات في السابق، بل اصبحت متكررة في الأيام الأخيرة.