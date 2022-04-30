العبدالرزاق: أهمية تسجيل الاختراع أو العلامة حفظاً وحماية للحقوق

السويفان: حريصون على تكريم المبدعين وإبراز إسهاماتهم بالتنمية

عبدالكريم أحمد

أقامت جمعية المحامين حفل تكريم المبتكرين والمخترعين الحائزين براءات اختراع محلية ودولية تكريما لجهودهم وانجازاتهم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف 26 أبريل من كل عام.

وشددت رئيس مركز حقوق الملكية الفكرية في الجمعية المحامية د. نور العبدالرزاق على أهمية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار والاختراع، داعية كل من لديه اختراع أو مؤلف أو علامة تجارية إلى المسارعة بتسجيلها لحفظها وحمايتها قانونا.

وأضافت العبدالرزاق أن الجمعية كرمت سبعة مخترعين هم

د.مشاري المطيري «تنقية التربة الملوثة بالنفط»، و د. منصور أحمد «تنقية المياه ومعالجتها»، وعادل الوصيص «نظام الري بالبخار البارد»، وحسين بومجداد «أداة لفتح أبواب الطوارئ والحرائق»، وسلمان العتيبي «الغسالة المتنقلة»، وشيخة الماجد «القلم الإلكتروني للمكفوفين»، وفرح المطوع «نظام حماية القوارب من الكوارث البحرية»، وقد قام كل مخترع بالتعريف عن اختراعه والصعوبات التي واجهها والبراءات التي حصل عليها.

وأشارت إلى أن شعار المنظمة العالمية للملكية الفكرية للاحتفال بيوم هذه السنة هو «الملكية الفكرية والشباب.. الابتكار من أجل مستقبل أفضل»، لافتة إلى أن الشباب هم أساس بناء الوطن ورفعته ودفع عجلته الاقتصادية.

رعاية الشباب

بدوره، أكد أمين سر جمعية المحامين المحامي خالد السويفان، أن جمعية المحامين تسعى لأن يكون لها دور رئيسي برعاية الشباب وتشجيعهم على الإبداع والابتكار من خلال إقامة الدورات التوعوية وورش العمل والمؤتمرات وتكريم المبدعين والمخترعين وإبراز إسهاماتهم في التنمية.