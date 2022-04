بداح العنزي



أقرت البلدية اضافة انشطة تجارية جديدة مطعم ومأكولات خفيفة لخدمة مبنى المسافرين بالمطار بمساحة 36م2 ضمن مواقف السيارات.



وقال مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي في كتابه إلى المجلس البلدي: تطلب الادارة العامة للطيران المدني بموجب كتابهم رقم 72/11877 المؤرخ في 31/8/2021 اضافة انشطة تجارية على المكاتب الادارية وخدمة Check in: Park, Flay المختصة بإنهاء اجراءات السفر بمطار الكويت الدولي وذلك بمساحة اجمالية 313م2 وذلك على النحو التالي:



٭ الطلب الأول: الدور الارضي نشاط مقهى بمساحة 36.0م2 بمبنى خدمة Check in: Park, Flay.



٭ الطلب الثاني: الدور الأرضي نشاط مطعم بمساحة 139م2 المقر الرئيسي (مبنى إداري).



٭ الطلب الثالث: دور الميزانين نشاط مكاتب تجارية بمساحة 138م2 المقر الرئيسي (مبنى إداري).



وسبق ان صدر قرار المجلس البلدي رقم «م ب/رو/72/6/2019» المتخذ بتاريخ 15/4/2019 يقضي بالموافقة على طلب الإدارة العامة للطيران المدني على مساحة الاستعمالات التجارية البالغة مساحتها 2500م2 لخدمة مبنى صالات السفر والوصول T5 (طيران الجزيرة).



والأماكن المطلوب اضافة لها انشطة تجارية والمشار اليها ضمن مبان ادارية Check in: Park, Flay (طيران الجزيرة) سبق ان صدرت له رخصة بناء ضمن حدود المطار.



لجنة الموافقات التنظيمية: تم عرض الموضوع على لجنة الموافقات التنظيمية ومخاطبة ادارة المخطط الهيكلي والموافقة على الطلب الاول فقط ورفع تقرير للمجلس البلدي، أفادت بأن المساحات والخدمات التجارية في المطار تكون بهدف خدمة الركاب والمسافرين وان المباني المطلوب ترخيص المساحات التجارية فيها هي مبان ادارية لموظفي الشركة ومبنى لخدمة المسافرين، ولا مانع لديهم من الموافقة على اضافة نشاط المقهى/ المطعم لخدمة المسافرين (خدمة اجراءات السفر ووزن الأمتعة) وبمساحة لا تزيد على 36.0م2 ضمن الدور الارضي بمواقف سيارات دور المباني الاخرى الادارية.



الرأي الفني: الموافقة على طلب الادارة العامة للطيران المدني اضافة نشاط مطعم ـ مأكولات خفيفة لخدمة مبنى خدمة المسافرين (إنهاء اجراءات السفر ووزن الامتعة) بمساحة 36.0م2 ضمن مواقف السيارات بمطار الكويت الدولي.