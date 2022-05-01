دعا مرشح الدائرة التاسعة في انتخابات المجلس البلدي ناصر الكفيف الى تذليل كل العقبات وتوفير الميزانيات اللازمة من اجل الاسراع بتوزيعات القسائم السكنية على المواطنين في المنطقة الجنوبية. وقال الكفيف في تصريح صحافي ان مطالبته بتوفير الاراضي تأتي في ظل وجود العديد من الاراضي الفضاء في هذه المنطقة غير مستغلة من شأنها ان تسهم بحل القضية وتقليل قوائم الانتظار الحالية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. واضاف ان القضية الاسكانية تحظى باهتمامه وانه في حال وصوله الى المجلس البلدي فإنه سيسعى بالتعاون مع زملائه الاعضاء لتوفير الاراضي من خلال ازالة كل العوائق التي تواجه تلك المشاريع الاسكانية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها لتلبية احتياجات أهالي هذه الرقعة الجغرافية التي فيها من المساحات التي يمكن استغلالها لتخفيف الازمة الاسكانية.