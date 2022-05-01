

قال محافظ حولي علي سالم الأصفر إن الهدف من إطلاق المحافظة لحملة إفطار صائم جاء لترسخ القيم الإسلامية النبيلة التي تؤدي الى التراحم المجتمعي بين كل الفئات ليعم الأمن والأمان في بلدنا الغالية الكويت.



جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ وموظفو المحافظة لتوزيع وجبات الإفطار على المحتاجين، وذلك لليوم الـ 28 على التوالي خلال هذا الشهر المبارك.



وأكد محافظ حولي أن هذه الحملة أتت لتعكس تاريخ أهل الكويت في حب الخير ومساعدة المحتاجين خلال شهر رمضان وأيضا تكريسا لمفهوم التكافل الاجتماعي والذي من شأنه نشر مفاهيم المودة والأمن والأمان.



وقد أطلقت محافظة حولي هذه الحملة في بداية شهر رمضان للتبرع بما يقارب الـ 150 وجبة يوميا والتي تمت زيادتها لاحقا، حيث استمرت طوال هذا الشهر المبارك.