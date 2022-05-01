«التجارة» تراقب مزادات سوق السمك بشكل يومي.. وأسواق الخضار والكميات المعروضة

الوزارة خصصت لجنة لاستقبال الشكاوى فيما يخص مكاتب استقدام العمالة المنزلية

تطور ملحوظ في توعية المستهلكين.. ونستقبل الشكاوى عبر الواتساب والموقع الإلكتروني

نختص بشكاوى المحلات التجارية.. والباعة الجائلون و«مواقع التواصل» ليسوا من اختصاصنا

أكد رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري ان الجولات التفتيشية مستمرة على الأسواق سواء في الايام العادية أو خلال عطلة عيد الفطر. وقال الظفيري، في لقاء مع «الأنباء»، أن الوزارة قضت على مخالفات السلع المقلدة في الكويت خلال الفترة الاخيرة، محذرا ضعاف النفوس من استغلال المستهلكين وخاصة في المنتجات التي يكثر الإقبال عليها خلال فترة العيد مثل الحلويات وألعاب الأطفال وغيرها، مشيرا الى أن «التجارة» لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين. ولفت إلى أن «التجارة» تراقب مزادات سوق السمك والكميات المعروضة بشكل يومي، كما ان المفتشين يراقبون أسواق الخضار والكميات المعروضة فيها، وهناك حرص كبير على توفير السلع والمواد الغذائية للمستهلكين، مبينا ان الوزارة خصصت لجنة لاستقبال الشكاوى فيما يخص العمالة المنزلية، كما انها شهدت تطورا ملحوظا في عملية التوعية ونشر إعلاناتها للمستهلكين. ونصح جمهور المستهلكين بالحصول على فاتورة شراء أو مستند يشمل بيانات السلعة لحفظ حقوقهم، مؤكدا على ان «التجارة» مختصة بشكاوى المحلات التجارية التي لديها ترخيص تجاري ومقر، في حين ان الباعة المتجولين والشراء من مواقع التواصل الاجتماعي ليس من اختصاصات الوزارة، وفيما يلي التفاصيل:

عاطف رمضان



بداية، حدثنا عن دوامات مفتشي فريق الطوارئ في «التجارة» خلال عطلة عيد الفطر؟

٭ هناك توصيات من وكيل وزارة التجارة والصناعة محمد العنزي وتعليمات من مدير إدارة الرقابة التجارية عبدالرحمن المطيري بعمل جولات تفتيشية في جميع الفترات وخلال الأعياد والعطل وبناء عن الخطة التي وضعتها الوزارة نقوم في عطلة عيد الفطر بجولات على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية والجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، وذلك لمنع ضعاف النفوس من أصحاب المحلات من استغلال المستهلكين خاصة في المنتجات التي يكثر عليها الإقبال مثل الألعاب والحلويات وغيرها.



ويقوم المفتشون بمراقبة المحلات التي تخالف القانون عبر عمليات غير مشروعة مثل الغش التجاري او رفع الأسعار بطرق مصطنعة او بيع سلع مقلدة، وإعداد محاضر ضبط للمخالفين وتحويلهم إلى لجنة المحاضر بالوزارة والتي بدورها تقوم بتحويل المحاضر إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تتسلم فرق الطوارئ خلال العطل والأعياد الشكاوى من المستهلكين بالإضافة الى القيام بجولات تفتيشية على الأسواق، وبإمكان المستهلكين في حال تعرضهم لعمليات غش تجاري تقديم الشكاوى من خلال الواتساب عبر الرقم 55135135 او بموقع وزارة التجارة والصناعة حيث يقوم الموظفون المختصون بتسلم الشكاوى وتحويلها لفريق الطوارئ الذي يتسلمها وينظر اليها بعين الاعتبار، ودوام الموظفين في فرق الطوارئ حسب النوبات «أ» و«ب» و«ج» خلال الـ 24 ساعة.



السلع المقلدة



ماذا عن السلع المقلدة في الأسواق ودور «التجارة» في القضاء عليها؟



٭ قام فريق مفتشي الوزارة بالكثير من الجولات التفتيشية على السلع المقلدة وتم إعداد محاضر ضبط للعديد من المحلات التجارية التي تورطت في بيع سلع مقلدة، والوزارة تمكنت من القضاء على مخالفات السلع المقلدة في الكويت خلال الفترة الأخيرة، حيث ان القانون يمنع عرض أو بيع أو حيازة السلع المقلدة.



ماذا عن شكاوى مكاتب استقدام العمالة المنزلية؟



٭ فيما يخص مكاتب استقدام العمالة المنزلية فإن إدارة الرقابة التجارية تقوم باستقبال الشكاوى ضد مكاتب العمالة المنزلية.



حدثنا عن دور وزارة التجارة في تنظيم مزادات سوق السمك في شرق؟



٭ مفتشو الوزارة يراقبون سوق السمك في منطقة شرق ويقومون برصد الأسعار بشكل يومي وكذلك الكميات، ومما لا شك فيه ان أسعار السمك تخضع لعمليات العرض والطلب، ففي حال كانت كميات السمك الذي تم صيده كبيرة تنخفض الأسعار، وفي حال قلت الكميات ترتفع أسعارها، وهنا يأتي دور الوزارة للمراقبة على السوق والتأكد من عدم وجود ارتفاع مصطنع في الأسعار من خلال تواجد المفتشين ومراقبة المزادات والاطلاع على توافر الكميات المعروضة وألا يكون هناك تخزين للأسماك بقصد احتكارها ورفع سعرها بطرق مصطنعة، و«التجارة» تعمل لتنظم سوق السمك ولديها احصائيات بالكميات والأسعار كما ان مزاد السمك يقام بحضور مفتشي الوزارة.



سوق الخضار



ماذا عن تنظيم ومراقبة أسواق الخضار؟



٭ نقوم بمراقبة أسواق الخضار ولدينا احصائيات والمفتشون يتابعون الكميات المعروضة واسعارها، ومن الواضح ان توافر الكميات من الخضار يؤثر ايجابا على انخفاض الأسعار ولمسنا ذلك خلال الفترة الأخيرة، والوزارة حريصة على توفير المواد الغذائية وهذا من أولوياتها، ومن الملاحظ ان كثيرا من المستهلكين توجد لديهم ثقافة شرائية خلال الفترة الأخيرة ويتابعون القرارات والقوانين، والوزارة تشهد تطورا ملحوظا في عملية التوعية ونشر اعلاناتها للمستهلكين حتى يعلم المستهلك ماله وما عليه، وادارة العلاقات العامة في الوزارة تبذل جهودا واضحة في هذا الشأن لنشر اخبار الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.



ما النصائح التي تود تقديمها للمستهلكين؟



٭ انصح المستهلكين عند الشراء من المحلات ومنافذ البيع بالحصول على فاتورة شراء او مستند يحتوي على بيانات عن السلعة والماركة والكفالة وذلك لحفظ حقوقهم وان يتعامل المستهلك مع محل تجاري وليس مع بائع متجول حتى يمكن لمفتشي الوزارة الوصول للمحل في حال وجود مخالفة.



بماذا تنصح المستهلكين الذين يشترون منتجات من الباعة المتجولين؟



٭ في حال تعرض المستهلك للغش التجاري بعد قيامه بالشراء من انستغرام او بائع متجول فإن الشكاوى في هذه الحالة ليست من اختصاص الوزارة.



هل من كلمة أخيرة؟



٭ الوزارة مستمرة في جولاتها التفتيشية سواء خلال عيد الفطر او بعده وفي حال وجود مخالفات سيتم اعداد محاضر ضبط لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وتمكنا خلال الفترة الاخيرة من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية والعديد من السلع المقلدة ومن بين المخالفات ارتفاع مصطنع في الاسعار وتم تحويل اصحابها الى النيابة التجارية.





