محمد الجلاهمة



فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوصول الى شخص أقدم على إطلاق النار على قطيع من الإبل في منطقة القشعانية، ما تسبب في إصابة ناقة بطلق ناري في الفخذ.



وفي التفاصيل، فإن مواطنا تقدم الى المخفر وبرفقته وافد مالي، وذكر الأخير أنه وأثناء خروجه مع قطيع الإبل من مزرعة كفيله في العبدلي نحو الساعة الرابعة عصرا أتت له مركبة أثناء رعيه للإبل بين المزارع لا يعرف نوعها وبياناتها وبها شخصان وسألاه هل لديك حليب؟ فقال لهما لا، ثم قام أحدهما برفع سلاح ناري عليه وانطلقا بين الإبل ما أدى إلى انقسامها وجرى الراعي وراء الإبل لردها، وفي هذه الاثناء سمع إطلاق نار، وعند تجميع الإبل المنقسمة والمفترقة شاهد آثار إطلاق نار على إحدى الإبل في فخذها وهي تنزف دماء. وعليه تم الاتصال بوكيل النيابة المناوب الذي أمر بالتحقيق، وسجلت قضية.