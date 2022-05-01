

محمد الجلاهمة - مبارك التنيب



تواصلت الحوادث المرورية في أماكن متفرقة في البلاد، حيث أسفرت 4 حوادث عن وفاة 4 أشخاص وهما مواطنان ووافدان مصري وهندي، الى جانب مصابين آخرين.



وحول تفاصيل الحوادث، قال مصدر أمني إن بلاغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية بوقوع حادث تصادم بين 7 مركبات على الدائري السادس مقابل الصليبية باتجاه المسيلة، ولدى انتقال رجال الأمن تبين أن الحادث بين مركبة رباعية يابانية بقيادة مصري من مواليد 1984 والثانية يابانية صالون بقيادة هندي من مواليد 1974 والمركبة الثالثة بوكس بقيادة مصري من مواليد 1994 وبرفقته مصري من مواليد 1975 متوفى، والمركبة الرابعة يابانية موديل 2009 بقيادة سيدة خليجية من مواليد 1991 والخامسة أميركية موديل 2017 بقيادة مواطن (19 عاما) والمركبة السادسة فارهة بقيادة مواطن من مواليد 1999 وبرفقته آخر كان في حالة حرجة، والمركبة السابعة بقيادة مواطن من مواليد 1984 متوفى. وعلى طريق 55 الموازي لخيطان ورد بلاغ عن حادث مروري وتبين ان الحادث تصادم ثنائي وتسبب بوفاة هندي من مواليد 1986 ونقل آخر الى إنعاش مستشفى الفروانية. وعلى طريق المغرب ورد بلاغ حادث تصادم ثنائي وإصابة في الساعة 10.00 مساء أمس، وتبين ان الحادث بين باص بقيادة هندي 57 عام وقد توفي، ومركبة موديل 2021 بقيادة مواطن من مواليد 1993 وقد أصيب فيما قائد السيارة توفي شقيقه (22 عاما) والذي كان برفقته. على صعيد آخر قالت قوة الاطفاء العام إن حادث تصادم بين مركبتين على طريق المقوع باتجاه طريق الملك فهد اسفر عن إصابة مواطنين وحالتهما حرجة، وان فرقتي إطفاء الأحمدي والبحث والإنقاذ تعاملتا مع الحادث.