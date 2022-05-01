إعداد: ليلى الشافعي

(إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) سورة يوسف (90)



إن عدت من أي مشروع من مشاريع الحياة زواج او وظيفة او تجارة أو علاج او رجاء او أمل خاوي الوفاض ومعك قلب صابر محتسب، فقد عدت بالخير الكثير، وإذن فانتظر العوض من الله والعطاء الذي سيدهشك طالما رفعت هامتك للسماء طالبا العون والمدد ليأتينك الغوث من حيث لا تحتسب، ولتحمدن الله على ما أصابك لأنه كان سببا في خير كثير لم تكن لتدركه لولاه.



كل ما أصابك من هم وغم وحزن إن حمدت الله واسترجعت أخلف الله لك خير منه في الدنيا والآخرة والعطاء، الله كبير وعوضه أكبر وخيره دائم النزول إلينا ونحن مغمورون بحنانه ولطفه سبحانه ما أكرمه، لا تدع المحن تكسر عزيمتك وتثنيك عن النهوض مرة اخرى.



ارفع هامتك عاليا فأنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة تؤمن بأن في كل محنة منحة ومع كل كسر جبر ومع الصبر النصر.