إعداد: ليلى الشافعي

قوله تعالى: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) الآية (232).



عن الحسن انه قال في قول الله عز وجل: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا)، قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه.

قال: كنت زوجت أختا لي من رجل، فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليها أبدا.

وكان رجلا لا بأس به، فكانت المرأة تريد ان ترجع إليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجتها إياه. رواه البخاري عن أحمد بن حفص.