أعلن تنظيم داعش عن حصيلة عملياته العسكرية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان خلال عملياته التي شملت ثمانية بلدان حول العالم، وحصة سورية منها 52 قتيلا.

وبحسب ما نشر التنظيم عبر منصاته التي ينشر عبرها على مواقع التواصل، فإن 29 عملية استهداف شهدتها سورية بين 21 و28 من أبريل وحده، أسفرت عن مقتل 52 شخصا معظمهم تابعون لـ«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد).

وعن توزع العمليات جغرافيا قال التنظيم إن 15 عملية استهداف شهدتها محافظة دير الزور وحدها خلال المدة الزمنية ذاتها، و11 عملية في منطقة حوران جنوبي سورية، إضافة إلى اثنتين في محافظة الرقة، وعملية في محافظة الحسكة.