أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل عدد من المسلحين الأكراد المنتمين لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) التي تعتبرها انقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة انباء «الأناضول» أن القوات التركية ردت على نيران أطلقتها عناصر من التنظيم على منطقة عملية «درع الفرات» المحررة من الإرهاب، وأعلنت «تحييد 7 إرهابيين من تنظيم ي ب ك/ بي كا كا، شمالي سورية» على خلفية إطلاق النار على المنطقة.



وسيطر الجيش التركي وفصائل معارضة سورية عبر عملية «درع الفرات» التي أطلقها في 24 أغسطس 2016 على نحو 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي في مدينة جرابلس ومحيطها شمالي سورية، من العناصر الإرهابية وهو الوصف الذي تطلقه أنقرة على مسلحي وحدات الحماية الكردية التي تهيمن على «قسد».