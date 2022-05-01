القاهرة ـ ناهد إمام ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي بدءا من دفعة الصف الرابع الابتدائي هذا العام 2021/2022.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على استمرار سنوات الدراسة كما هي دون حذف أو تغيير سواء في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.



من جهة أخرى، أعلنت شركة مصر للطيران طرح سعر خاص يبدأ من 599 جنيها للاتجاه الواحد على بعض الرحلات الداخلية.



وذكرت الشركة - في بيان، - أن هذا السعر ليس موحدا على جميع الرحلات الداخلية، وإنما على بعضها، وفي بعض التوقيتات على مدار أيام الأسبوع، كما أنه سعر خاص للسفر في الاتجاه الواحد فقط وليس في الاتجاهين ذهابا وعودة.



يذكر أن «مصر للطيران» تسير 194 رحلة داخلية منتظمة وإضافية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في الفترة من الأول وحتى السابع مايو 2022.