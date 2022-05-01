القاهرة ـ هناء السيد



أعلن وكيل الأزهر الشريف، د.محمد الضويني، فتح باب التقدم للالتحاق برواق الطفل بالجامع الأزهر وجميع فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 507 أفرع، وذلك لمدة 15 يوما من تاريخ الإعلان، مؤكدا أن مصر بلد القرآن وقرائه ووطننا محفوظ به وبمقاصده وعلومه.



وقال وكيل الأزهر - خلال كلمته التي ألقاها اول من امس في حفل تكريم الفائزين في مسابقة شيخ الأزهر في حفظ القرآن الكريم والتي أقيمت في الجامع الأزهر - إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى، المنزل على نبيه، وإن من إكرام الله للقرآن ومن فضل الله على الأمة، أن نقل القرآن إلينا بالتواتر كريما عن كريم، فهو عن طريق جبريل -عليه السلام-، ثم عن طريق النبي -صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-، ثم عن الأكابر والحفظة من أبناء الأمة الإسلامية عبر أجيالها المتعاقبة، وسيظل هذا التواتر إلى يوم القيامة في يقين صادق بعطاء القرآن الذي لا ينقطع.

وأكد أن الأزهر الشريف بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يولي القرآن الكريم عناية خاصة، حيث يعنى بتيسير تحفيظه للراغبين من أبناء مصر وأبناء المسلمين الوافدين من العالم الإسلامي في معاهده وجامعته، وأروقته الأزهرية وفق مناهج علمية متعددة الأنظمة.