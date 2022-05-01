مفرح الشمري



انتهى تلفزيون الكويت من تسجيل سهرات غنائية بعنوان «جلسات العيد»، التي ستبث في أول وثاني وثالث أيام عيد الفطر تحت إشراف ومتابعة الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون بالتكليف فهد الغيلاني وتصدى للإشراف الموسيقي الملحن القدير عبدالله القعود وأخرجها عادل الرشيدي.



هذه الجلسات الغنائية الشعبية بمنزلة «عيدية» يقدمها التلفزيون لمشاهديه وهي من إنتاجه والمنتج المنفذ لها سعود الرندي بينما يتصدى لهندسة الصوت جاسم العبيد والإشراف الفني لعلي القبندي.



نجوم «جلسات العيد» تضم نخبة من المطربين في الكويت والخليج، بينهم المطرب الشعبي القدير خالد الملا والمطرب عادل الرويشد والمطرب فيصل الراشد والمطرب سلطان المفتاح والمطربة مروى بن صغير وشيماء سليمان والمطرب محمد مالك والقطري منصور المهندي.



تتضمن «جلسات العيد» أغاني متنوعة بين الشعبية والتراثية والحديثة، كذلك ما بين الغناء الفردي والدويتو، وستبث هذه الجلسات على شاشة القناة الأولى والفضائية الكويتية.