مفرح الشمري - عبدالحميد الخطيب



مثل كل عام تبدأ المنافسة بين النجوم الذين لمعوا في دراما رمضان، لتقديم أعمال مسرحية جميلة تتضمن الإبهار السمعي والبصري والقصص المشوقة التي تقدم المعرفة والمتعة والترفيه للكبار والأطفال.



ويتنافس في مسرح الكبار عدد لا بأس به من المسرحيات التي تتنوع في القصص التي تقدمها من الرعب والخيال والاستعراضات، مع تسليط الضوء على القضايا المجتمعية، كما يزدهر مسرح الطفل والعائلة أيضا من خلال تقديم عدة عروض تتضمن قيما تربوية ورسائل تعليمية حول الانتماء وحب الوطن والتضحية وأهمية الخير في مواجهة الشر.



«الأنباء» رصدت في السطور التالية العروض المسرحية التي ستقدم في عيد الفطر للكبار والأطفال، وفيما يلي التفاصيل: