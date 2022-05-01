استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقر اقامته بمكة المكرمة امس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.



وحمل الرئيس أردوغان خلال اللقاء الرئيس الغانم نقل تحياته الصادقة وتقديره الكبير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لهما موفور الصحة والسلامة وللشعب الكويتي دوام التقدم والأمن والاستقرار.



يذكر أن الرئيس أردوغان وصل الى السعودية في زيارة رسمية في حين يتواجد الغانم في مكة لأداء مناسك العمرة.



الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستقبلا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مقر إقامته بمكة المكرمة