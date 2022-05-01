وجه النائب حمدان العازمي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، بشأن إجراءات ملاحظات الجهات الرقابية حول تنفيذ ميزانية الوزارات وميزانيات الجهات التابعة، ونص السؤال على ما يلي:



يتزامن مع مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية كل عام استمرار ملاحظة عدم تلافي أغلب الجهات الحكومية ملاحظات ديوان المحاسبة وتوصيات لجنة الميزانيات فيما يخص نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما إجراءاتكم لمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية حول تنفيذ ميزانية وزاراتكم وميزانيات الجهات التابعة لكم وحساباتها الختامية؟



2 ـ كم عدد الملاحظات التي سويت في خلال آخر سنتين ماليتين، وهل نفذت جميع توصيات الجهات الرقابية في هذا الشأن؟



3 ـ جميع الملاحظات التي لم تتم تسويتها وتكررت في تقارير الجهات الرقابية خلال آخر سنتين ماليتين، مع تزويدي بأسباب عدم تلافيها.