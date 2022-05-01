عبدالعزيز الفضلي



أرسلت وزارة التربية كشفا للمؤسسة العامة للتأمينات يتضمن ما يقارب 300 معلم وإداري تمهيدا لإحالتهم للتقاعد بعد أن أمضوا 34 عاما في الخدمة. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أن الكشف يضم عددا من مديري الإدارات المركزية ومراقبين، لافتة إلى أن المعلمين ستتم إحالتهم في نهاية العام الدراسي الحالي، أما الإداريون فسيكون موعد الإحالة للتقاعد مع نهاية العام الميلادي الحالي وبالتحديد في 31 ديسمبر المقبل. وأضافت المصادر أن وزارة التربية أرسلت الكشف للتأمينات للتدقيق عليه ومراجعته ومدى استحقاقهم للإحالة، خاصة أن البعض منهم سبق أن عمل في جهة حكومية أخرى قبل تعيينه في الوزارة، متوقعة أن ترد «التأمينات» على الوزارة بعد العيد لتقوم «التربية» بإجراءاتها حسب النظم واللوائح المعمول بها. ‫