آلاء خليفة



استغرب مصدر جامعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» عدم فتح باب التقديم على البعثات حتى الآن بجامعة الكويت على الرغم من ان هذه الفترة من كل عام يتم فتح باب التقدم للبعثات.



وأشار المصدر الى تذمر عدد كبير من الراغبين في التقديم على البعثات الدراسية في جامعة الكويت للماجستير والدكتوراه لعدم فتحها حتى الآن حيث سيترتب على تفويت التقديم عليها عدم احقية هؤلاء الخريجين لها وذلك لتجاوز اعمارهم الشرط المحدد 34 عاما.



وأوضح المصدر انه لا توجد اسباب حقيقية ومحددة لعدم فتح باب البعثات بالرغم من وجود ميزانية مرصودة ومخصصة لهم.



وتساءل المصدر من سيحاسب في حال عدم فتح التقدم للبعثات وإضاعة الفرصة على المئات من المستحقين؟



وشدد على ضرورة ان تقوم جامعة الكويت بنشر الاعلان بأسرع وقت ممكن، موضحا ان التأخر في فتح باب التقدم للبعثات الدراسية سيضيع على الراغبين في التقديم على البعثات فرص القبول بالجامعات الخارجية.