رفعت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د.فاطمة الثلاب باسمها وباسم أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الجمعية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وعموم أبناء الشعب الكويتي والمقيمين بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلة المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



وقالت الثلاب، في تصريح لها، إنه بفضل الله نعمت البلاد خلال شهر رمضان المبارك بأجواء الاستقرار الوبائي وعادت الدواوين عامرة باللقاءات.



وأشادت الثلاب بما تضمنه خطاب سمو الأمير في العشر الأواخر الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد من رسائل ومواقف تؤكد أن الكويت ستبقى منارة الديموقراطية والتمسك بالدستور والمكتسبات.



ودعت الجميع من مواطنين ومقيمين، إلى تحمل المسؤولية في الحفاظ على الاستقرار الصحي كون الوباء لم ينته كليا، مبتهلة إلى المولى عز وجل أن يديم على الوطن الغالي والمواطنين والمقيمين نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.