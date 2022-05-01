أعلنت جمعية الهلال الأحمر توزيع كسوة عيد الفطر على 600 طفل بمحافظات حضرموت وعدن وتعز ومأرب ضمن حملة مشاريعها الخيرية التي أطلقتها في اليمن خلال شهر رمضان المبارك.



وأكد المدير العام في الجمعية عبدالرحمن العون لـ «كونا» أهمية المشروع الخيري الذي ينفذه (الهلال الأحمر) سنويا بالتعاون مع مؤسسة (استجابة) للأعمال الإنسانية لتعزيز التكافل الاجتماعي والاهتمام بالأسر اليمنية.



وقال العون إن مشروع توزيع كسوة عيد الفطر يندرج ضمن سلسلة المبادرات والمشاريع التي تتبناها الجمعية في اليمن ومنها توزيع المواد الغذائية والصحية وتوفير الأجهزة الطبية في عدة مستشفيات بمحافظات يمنية وبناء المشاريع التنموية وحفر الآبار.



وأضاف أن مشروع كسوة العيد الفطر من شأنه تخفيف معاناة الأسر النازحة والفقيرة وذات الدخل المحدود وسط الأوضاع المعيشية الصعبة للأسر في اليمن.



ولفت إلى أن جمعية الهلال الأحمر ستواصل جهودها ومبادراتها في اليمن من خلال تبني المزيد من المشاريع والبرامج في المجالات الصحية والتنموية والإغاثية.



وأشار إلى أن الهلال الأحمر الكويتي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة نتيجة الظروف الراهنة التي يعيشها الأشقاء في اليمن، داعيا المتبرعين والقطاع الخاص إلى دعم جهود الجمعية لمساعدتهم.