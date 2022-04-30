‏‎أكدت وزارة الإعلام عزمها على رصد كافة حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة.



‏‎وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام انوار مراد أن "الإعلام" وبالتنسيق مع الجهات الأمنية سوف تقوم برصد هذه الحالات وإحالتها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.



‏‎وأوضحت مراد أن هذا التعاون يأتي حرصاً من الوزارة على تنسيق العمل الإعلامي وتحقيق المصلحة العامة، وأن الوزارة لن تألو جهداً في العمل على محاسبة كل من يحاول ممارسة الابتزاز و استغلال أي أوضاع لتحقيق مآربه الشخصية، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن رصدت الوزارة استخدام أسلوب "التنمر والابتزاز الإلكتروني" بشكل واضح من قبل بعض المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي لدفع بمسؤولين حكوميين من أجل اتخاذ إجراءات معينة تحقق لهم مصالح شخصية، داعية الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والمساهمة في بناء الوطن.