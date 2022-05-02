

تقدمت الهيئة الإدارية في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخالص التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وقيادات ومنتسبي هيئة التطبيقي وكل أبناء الشعب الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وتوجه الاتحاد في بيانه بالدعاء إلى الله أن تعود هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على كويتنا الحبيبة وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يديم على الكويت نعمة الأمن والرخاء والاستقرار تحت ظل وقيادة صاحب السمو وسمو ولي العهد.