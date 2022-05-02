بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن المستندات المطلوبة لفتح ملف طبي اول مرة للاشخاص ذوي الاعاقة.



وقال المصدر ان المستندات تتمثل فيما يلي: البطاقة المدنية للمعاق، وإذا كان طفلا فيجب إرفاق البطاقة المدنية للأم والأب وشهادة ميلاد الطفل، أما لغير الكويتي فيستلزم إلحاق صوره من البطاقة الأمنية الحديثة للمعاق موضحة الرقم المدني للمريض وارفاق شهادة الميلاد للاطفال، ولغير الكويتي من أم كويتية فيتم إرفاق شهادة ميلاد المعاق والبطاقة المدنية للأم. وأضاف المصدر: من ضمن المستندات أيضا تقرير طبي حديث باللغة العربية او الانجليزية لا يتعدى تاريخه سنة واحدة من أحد المستشفيات الحكومية داخل الكويت، أما بالنسبة لحالات الإعاقة السمعية، فيجب احضار فحص سمعي حديث لا يتعدى تاريخه سنة واحدة مع تعليق الطبيب المعالج وتوقيعه على التشخيص وفحص النطق، كما يجب إحضار التقرير الطبي لحالات الإعاقة السمعة والبصرية، أما بالنسبة لحالات الإعاقة الذهنية والتعليمية فيجب احضار تقرير نفسي واختبار ذكاء والتقارير المبعوثة من المدارس لدى القسم التعليمي، ولحالات الإعاقة التطورية يجب ارفاق تقرير من الطب التطوري لا يتعدى تاريخه سنة واحدة.