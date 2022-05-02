تقدم رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي باسمه واسم الجمعية ومنتسبيها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، والشعب الكويتي الكريم، والمقيمين بأطيب التهاني بحلول عيد الفطر المبارك.



وقال العتيبي انه على الرغم من الإمكانيات المحدودة، وقصر الفترة الزمنية على تأسيس الجمعية، فقد استطاعت بفضل الله ثم بفضل العزيمة القوية لجميع منتسبيها أن تكون منبرا وصوتا لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه في مؤسسات الدولة، والمطالبة بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم، وأن تكون صوتا مسموعا أمام المسؤولين ومتخذي القرار، وللإسهام في الارتقاء بكل ما يتعلق بالأساتذة والباحثين.



وذكر العتيبي أن الجمعية حملت على عاتقها هم الانخراط في الاهتمام برفع مستوى التعليم والتنمية في البلاد، بكل ما أوتيت من جهد متواصل وتفكير عمق وحماس كبير من قبل منتسبيها الذين لديهم الخبرات الأكاديمية والعلمية والخطط الاستراتيجية بمد يد العون إلى المسؤولين وجميع الجهات والمؤسسات التعليمية والجامعية والحكومية، مؤكدا التزام الجمعية بالمضي قدما في النهوض بالتعليم والحفاظ على حقوق حملة الماجستير والدكتوراه. واختتم د.العتيبي تصريحه داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده، وعلى الكويت والشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.