قال مدير زكاة الفحيحيل التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس: نكفل أكثر من 1000 يتيم داخل الكويت وخارجها ونسلم الكفالات لهم بشكل منتظم، ونحرص على إقامة الحفلات الترفيهية لإدخال السعادة على الأيتام، مشيرا إلى ان مساعدة الأسر الفقيرة داخل الكويت من أولويات اللجنة، إضافة إلى ما نقدمه من مساعدات للفقراء خارج الكويت. وتقدم الدبوس بخالص التهاني والتبريكات لأهل الخير في الكويت ولعامة المسلمين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الوطن وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.