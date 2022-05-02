دارين العلي



حذرت الهيئة العامة للبيئة من العبث بأعشاش الكائنات الفطرية وجحورها بغرض اقتنائها او بيعها او تصويرها لأن في ذلك مخالفة واضحة وصريحة للقانون البيئي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.



وقـالـت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام البيئي شيخة الابراهيم انه تم رصد في الآونة الأخيرة حالات لقيام البعض من العامة بالعبث بأعشاش وجحور الكائنات الفطرية والإمساك بهذه الكائنات أو صغارها ونقلها من مواضعها لغرض اقتنائها او بيعها او تصويرها.



واكدت ان هذا التصرف مخالـف لقانون حماية «البيئة» رقم 2014/42 وتحديدا المادة رقم 100 التي تنص على أنه: «يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها».



ولفتت الى ان العقوبة لهذه المخالفة وفق المادة (149) من القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة وكذلك الأدوات المستخدمة.



واهابت الابراهيم بالجميع للتعاون مع الهيئة لحماية البيئة والتنوع الأحيائي والالتزام بالقانون ما يرفع من الشأن البيئي في البلاد ويجنبهم المساءلة القانونية.