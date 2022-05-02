أعلنت القنصلية العامة للكويت في هونغ كونغ قيامها بتنفيذ مشروع «إفطار الصائم» بإشراف الأمانة العامة للأوقاف وذلك في عدد من المساجد في منطقتي هونغ كونغ ومكاو الإداريتين.



وقال القائم بأعمال القنصلية في هونغ كونغ ومكاو نايف الدريس في بيان لـ«كونا» إن المشروع الذي تم تنفيذه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك جاء بتبرع كريم من محسني الكويت الذين اعتادوا وخاصة في هذا الشهر على المبادرات الخيرية التي شملت مختلف دول العالم.



وأضاف ان القنصلية قامت ايضا بتسليم الاتحاد الاسلامي في هونغ كونغ أطنانا من السلال الغذائية خلال الشهر الكريم بتبرع سخي من محسني الكويت والذي قام بدوره بتوزيعها على مسلمي المنطقة.



وأعرب الدريس بهذه المناسبة عن بالغ شكره وتقديره للقائمين على هذا المشروع ولاسيما اهل الخير في الكويت الذين لم يتوانوا يوما عن مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين من مسلمي العالم.