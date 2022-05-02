غدير السبتي: أغلب الانتقادات تأتي من أطفال «السوشيال ميديا»

هبة الدري: توقعت الأصداء الإيجابية على مسلسل «حضرة الموقف»

يعقوب عبدالله: علينا أن نترك التفكير بالعقلية القديمة.. والفن حرّ

بشار الشطي: سأحرص على متابعة «الاختيار 3» و«للموت 2»

بدر الشعيبي: «يا حب» تخطت حاجز الـ 3 ملايين و«توبة» بعد رمضان

أحمد العوضي: «عائلة عبدالحميد حافظ» أعجبني وسعيد بأصداء «بيبي»

دعاء خطاب [email protected]

يعتبر الموسم الرمضاني وجبة دسمة دائما للجمهور من حيث الأعمال الدرامية، والتي يحرص دائما على مشاهدتها، فهل يتابع أيضا الفنانون الأعمال الدرامية، خاصة اذا كانوا ضمن فريقه، كان هذا سؤالا طرحته «الأنباء» على عدد من نجوم الفن، فأكد بعضهم ان انشغاله بالاستعداد لمسرحيات العيد كان مانعا لمتابعة دراما رمضان، فيما أكد آخرون حرصهم على متابعة الأعمال ذات الأصداء الأعلى مثل «الاختيار3» و«بيبي»، وأجمعوا على أن مسلسل «من شارع الهرم إلى..» استحوذ على نسبة المتابعة الأكبر رغم ما تعرض له من انتقادات ودعوات للمقاطعة من قبل عرضه، لافتين الى أن الدراما الخليجية كانت تفتقد مثل هذا النوع من الأعمال الجريئة في طرحها لبعض القضايا. وإلى تفاصيل أكثر عبر السطور التالية:

في البداية، عبرت الفنانة غدير السبتي عن سعادتها بتصدر مسلسل «أمينة حاف 2» الذي شاركت به في الموسم الرمضاني، وبردود الأفعال القوية. وقالت: أحب ان يأخذ العمل دائما مجراه في طريق النجاح، حتى وان صاحب هذا النجاح جزء ثان أو اكثر، ولكنني لا أفضل كثرة الأجزاء حتى لا يشعر الجمهور بالملل، وهذا كله لا ينطبق على «أمينة حاف 2»، أما بالنسبة لمتابعتي فأعجبني «من شارع الهرم إلى..»، لأنه يعد طرح جديدا وجريئا على العالم العربي، واعتبرت ان الانتقادات تأتي من أطفال، وهم اغلب رواد «السوشيال ميديا»، ومطالبات وقف المسلسل رجعت الى عدم تعود الناس على الطرح الجديد، وهذه أفكار كاتب ومن الممكن أن تكون من وحي الخيال، وهو لم يمثل شيئا بعينه وإنما مثل فكرته، كما أن المنتقد شاهد المسلسل رغم انتقاده.

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وقال الفنان يعقوب عبدالله عن متابعته للأعمال الرمضانية رغم ضيق وقته، انه تابع مقتطفات من بعض المسلسلات وعلى رأسها «ناطحة سحاب» كونه يشارك فيه، حيث أعجب بردود الأفعال على دوره، وتفاعل الجمهور، أيضا تابع «من شارع الهرم الى..». وقال: المسلسل اكتسح الماراثون الرمضاني، كما أنني ضد كل الانتقادات التي وجهت إليه، لأن الإنسان حر، ولا يوجد شيء يغير حياتك سواء مسلسل أو غيره، ويجب ان نترك التفكير بالعقلية القديمة، لأنه في عصرنا أصبح من الممكن عدم متابعة شيء لا يعجبك، ومشاهدة المناسب لك، وعلينا ان نعرف انه لا يوجد عمل يمثل شريحة كاملة من الناس، ولكل مجتمع قضايا يجب تسليط الضوء عليها، أما عن تحضيراتي للفترة المقبلة فلم أستقر حتى الآن على أعمالي الجديدة.

وقالت الفنانة هبة الدري إنها توقعت الأصداء الإيجابية على مسلسلها «حضرة الموقف» وسط هذا الزخم من الأعمال الفنية. وأردفت: أحببت مشهدي مع زوجي الذي أحبه الناس ولكنني كنت خائفة، وحرصت على متابعة «من شارع الهرم الى..»، و«رانيا وسكينة» و«فاتن أمل حربي» و«بيبي»، مشددة على أنها ضد الحكم على العمل قبل عرضه، لافتة الى أن الجدل قد يعد نوعا من التسويق لأي عمل. وأكملت: أستعد لأعمال جديدة في الفترة القادمة، وأحب الأعمال التي تمتاز بخفة الدم، ولم أشارك في أعمال مصرية حتى الآن لتحفظ أسرتي.

متابعة خارج الموسم

وعبر بدر الشعيبي عن سعادته بالمشاركة في كل من مسلسل «بيبي» و«هيا الروح»، كما أعرب عن إعجابه بأصداء المسلسلين، مشيرا الى ان ردود الأفعال المتفاوتة جعلته لا يعرف ما الدور المسيطر في أي من العملين، مستطردا: لم أكن أتوقع أن تتخطى أغنيتي في «هيا الروح» حاجز الـ 3 ملايين، أنا أفعل ما بوسعي لتخرج الأعمال بشكل جيد للجمهور، مضيفا: بعد عرض مسرحيات عيد الفطر، أستعد لوضع اللمسات الأخيرة على ألبومي القادم، أما عن الأعمال الرمضانية فأنا لا أتابعها بنسبة كبيرة لضيق الوقت، لكن أتشوق لبعض الأعمال وأولها «الاختيار3» و«توبة»، لردود الفعل القوية على كل منهما.

وقال بشار الشطي عن مسلسل «بيبي» الذي شارك به في الماراثون الرمضاني كممثل ومؤلف الأغاني، انه تصدر «الترند» من بداية حلقاته. وأوضح: أنا أحب هذا العمل كما أحب كل الأبطال المشاركين فيه وعلى رأسهم الأخت الغالية شجون، بعد غيابها قرابة سبع سنوات، حيث سعدت بالعمل معها، وسأحرص على مشاهدة «الاختيار3» و«الموت 2».

أما الكاتب الشاب أحمد العوضي فقال: أكثر ما تابعت في الماراثون الرمضاني هو عملي «بيبي» حتى ألاحظ الأشياء التي أحبها الجمهور والأشياء الواجب تعديلها لتطوير أعمالي القادمة، أيضا تابعت بعض الأعمال بسوق الدراما حتى أتمكن من تطوير أدواتي، وأتابع بشغف مسلسل «عائلة عبدالحميد حافظ»، وسعيد بأصداء مسلسل «بيبي» وحب الجمهور له.