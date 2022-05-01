هنأ رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى د.محمد الشرهان سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي الكريم وعموم الامة الاسلامية بحلول عيد الفطر المبارك داعيا الله عز وجل ان تكون مناسبة مباركة على الجميع



كما هنأ د الشرهان أهل الخير والإحسان من أصحاب الأيادي البيضاء من المؤسسات والمحسنين والمتبرعين الداعمين لرسالة الصندوق ، وهنأهم بحلول عيد الفطر المبارك ، مؤكدا ان مساعدة المرضى الفقراء واجب إنساني تقره الفطر السوية ، وواجب شرعي حثت عليه الشريعة الإسلامية وحظي في ديننا بالكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة .

وقال : ان جمعية صندوق إعانة المرضى بفضل الله حققت الكثير من أهدافها الإنسانية ورسالتها السامية على مدى أكثر من ثلاثة واربعين عاما من االعمل المتواصل بتوفيق الله تعالى ثم بجهود ودعم الخيِّرين من أهل الكويت ، والذين نسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالهم ويبارك عافيتهم وأموالهم ويوفقهم للخير ، مبينا أن عشرات الآلاف من المرضى وأسرهم يستفيدوا من مشاريع الجمعية حيث قامت على توفير الأدوية لغير القادرين خاصة من أصحاب الأمراض التي تتطلب أدوية غالية الثمن مثل أمراض السرطان ومرضى التهاب الكبد الوبائي والتهابات التنفس والتصلب المنتشر وأمراض تنقية الدم وحقن الهرمون فضلا عن سدادها تكاليف الفحوصات عن غير القادرين ومساعدة المحتاجين للأجهزة التعويضية مثل النظارات الطبية والسماعات والمفاصل الصناعية وغيرها .

وقال : وبحمد الله هدف الصندوق منذ تأسيسه على إعانة المرضى الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق وتأمين علاجهم فضلا عن رعاية بعض اسر المرضى غير القادرين عن العمل ، والمساهمة في مد يد العون المادي والصحي لمتضرري الكوارث، بالإضافة الى تجهيز المستشفيات والمراكز الصحية داخل الكويت وخارجها، وكذلك المساهمة في نشر الوعي الصحي .

وشكر الدكتور الشرهان أهل الخير من المتبرعين والمحسنين والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية الذين تفاعلوا مع المشاريع التي قدمتها الجمعية لصالح المرضى المعسرين ، كما شكر كل من يساهم في تخفيف معاناة الحالات المرضية من خلال الجمعية .