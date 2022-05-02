تقدم مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري بتهنئة أهل الكويت خاصة والأمة الإسلامية عامة بعيد الفطر، راجيًا من الله سبحانه أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وبلاد العالم أجمع إنه ولي ذلك ومولاه.

وقال الكندري: إن اللجنة وهي عميد العمل الخيري في الكويت والعالم العربي والاسلامي تؤدي عملها منذ عام 1973 م كأول مؤسسة زكاة ، لافتا أنه وفي خلال الشهر الكريم ، ومنذ جائحة كورونا التي جعلت الجميع يغير من الطرق التقليدية في التواصل مع أهل الخير ، استطعنا بتوفيق من الله جل وعلا تطويع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة رسالة العمل الخيري فكان تواصلنا مع المتبرعين وتلقي التبرعات من خلالها، يعد استمرارا لنجاح العمل وزيادة فعاليته .

وبين الكندري أن زكاة العثمان حرصت على التواجد المميز، حيث قامت بتوزيع السلال الغذائية والأطعمة والوجبات كعادتها وقد استفاد من هذه الوجبات والسلال الغذائية الآلاف من الجاليات الوافدة.

وختامًا، تقدم الكندري بشكر أهل الخير داعمي زكاة العثمان والذين حرصوا على التواصل والتكفل بتنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة المميزة.