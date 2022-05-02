عادل الشنان



كشفت إحصائية تطبيق «سهل» الحكومي ربع السنوية، عن أن عدد معاملات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بلغ 31.634 معاملة تتمثل بـ 1247 خدمة إصدار شهادة أمر بناء و29.265 شهادة لمن يهمه الأمر و89 طلب فروقات صرف بدل إيجار و330 طلب إيصال تيار كهربائي و365 طلب فتح ملف إسكاني مع بدل إيجار و38 طلب فتح إسكاني دون بدل إيجار و98 طلب تجديد كتب البلدية ووزارة العدل، هذا بالإضافة إلى 47 طلب توثيق بيت و41 طلب توثيق بيت حكومي مع الرهن و18 طلب توثيق قسائم مع السداد و134 طلب توثيق قسائم مع الرهن و9 إعادة تسجيل طلب إسكاني مع بدل الإيجار و2 طلب إعادة تفعيل طلب إسكاني دون بدل إيجار.