فتح الزيارات ومعاودة النشاط لتقديم الخدمات وممارسة النزلاء حياتهم الاجتماعية كالمعتاد بعد عودة الحياة إلى طبيعتها



بشرى شعبان

أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مسلم السبيعي حرص الوزارة على التواجد في دور الرعاية الاجتماعية بكل المناسبات ومشاركة النزلاء أفراحهم.



وقال السبيعي في تصريح صحافي عقب جولته في دور الرعاية الاجتماعية بمركز فرح للمسنين وإدارة رعاية الأحداث ودار الأطفال، إن الوزارة جريا على عادتها تشارك النزلاء الفرحة بكل المناسبات لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، حيث تم توزيع الهدايا والعيادي عليهم، مهنئا إياهم بحلول عيد الفطر المبارك.



وأضاف أن مثل هذه الزيارات من شأنها إبراز الدور الإيجابي والإنساني الذي تؤديه الكويت في رعاية مختلف الفئات التي تحتضنها وزارة الشؤون إلى جانب توفير الرعاية النفسية والاجتماعية لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية.



وأكد حرص «الشؤون» على أن تكون حاضرة في دور الرعاية بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا، مبينا أنه تم حاليا فتح الزيارات ومعاودة النشاط لتقديم الخدمات وممارسة النزلاء حياتهم الاجتماعية كالمعتاد بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.



وأضاف أن تلك الزيارة عادة سنوية تقوم بها الوزارة ممثلة بقيادييها، متمنيا دوام الفرح والأعياد على الكويت وشعبها في ظل قيادتها الحكيمة.



وذكر أنه بعد انتهاء الجائحة وبدأت الأمور تعود الى طبيعتها عادت الانشطة كافة الداخلية والخارجية بالإضافة الى استقبال الزوار من جمعيات نفع عام وجهات حكومية حكومية وخاصة.



و كشف السبيعي عن الزيارات قد فتحت حاليا كما كانت في السابق الى جانب الخدمات والأنشطة التي كانت تمارس قبل الأزمة ومنها الخدمة المتنقلة لرعاية المسنين داخل منازلهم وتقديم الخدمات الطبية والنفسية، مؤكدا ان الفرق المتنقلة بكامل جهوزيتها لمباشرة العمل بعد اجازة العيد عبر تقديم كافة انواع الرعاية لكبار السن داخل اسرهم.



وعن وجود تتضارب وعوائق بين الوزارة والهيئة العامة للشؤون ذوي لإعاقة بسبب تبعيتها لوزارة أخرى، أكد السبيعي أنه لا توجد أي عوائق أو تضارب في تقديم الخدمات بأي جانب وهناك تنسيق على أعلى مستوى مع الهيئة واجتماعاتنا مستمرة لتوحيد التنسيق بين الوزارة والهيئة لتداخل الخدمات بينهما لاسيما في بعض أعمال الصيانة التي تحتاج لترتيب.



وقدم السبيعي التهنئة والتبريكات باسمه باسم جميع العاملين في قطاع التهنئة بالعيد لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة وجميع الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الارض الطيبة.



من جانبه قال مدير إدارة رعاية الأحداث د. جاسم الكندري إن هذه الزيارة تضمنت تقديم التهاني والتبريكات للنزلاء، وهي عادة سنوية ومستمرة، كما تم تقديم العيادي لهم لإدخال السرور والفرح إلى قلوبهم.



وذكر الكندري أن دار رعاية الأحداث لديها بعض البرامج والأنشطة والفعاليات المقدمة للنزلاء في العيد بهدف استثمار أوقات فراغهم وتهيئتهم للمجتمع الخارجي بعد انقضاء فترة إيداعهم لدى الدار.



رافق الوكيل المساعد في زيارته كل من مدير ادارة رعاية المسنين حمد الخالدي ومدير ادارة الأحداث د. جاسم الكندري ومدير ادارة التوعية والارشاد جاسم الحمود ومدير ادارة الحضانة العائلية د. خالد العجمي ومدير ادارة العلاقات العامة بالوزارة احمد العنزي بالاضافة الى مراقبة ادارة الانشطة والاعلام بقطاع الرعاية الاجتماعية رابعة اللنقاوي مراقبي ورؤساء الاقسام والمشرفين من مختلف الإدارات.