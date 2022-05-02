أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد اتصالا هاتفيا اليوم مع آمر قوة الواجب " بدر " الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وقد نقل خلال الاتصال تهنئة وتبريكات صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين، حفظهم الله ورعاهم، للقوات الكويتية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



كما أكد خلال اتصاله أن ما يقوم به منتسبو الجيش الكويتي من مهام وواجبات وتضحيات وبطولات إلى جانب الأشقاء بالقوات المسلحة السعودية ودول مجلس التعاون، هو محل فخر واعتزاز لدى كل مواطن كويتي، مضيفا أن أمن المملكة واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت، وأن مشاركة القوات الكويتية تأتي ترسيخا وترجمة لمفهوم العمل الجماعي وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والمصير المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشدد الشيخ طلال الخالد على أن القيادة الحكيمة تولي جل حرصها واهتمامها ومتابعتها لمنتسبي الجيش الكويتي الذين يشاركون أشقاءهم في المملكة في هذه العلميات، استكمالا منهم لدورهم التاريخي الذي كان دائما وأبدا سباقا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإخوانه بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون والدول العربية، والدفاع عن أمن وسلامة واستقرار منطقتنا.

وفي ختام الاتصال عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن خالص تقديره وامتنانه لجهود وتضحيات حماة الوطن، والتي سوف يسجلها التاريخ بأحرف من نور في صفحات مشاركات الجيش الكويتي المشرفة، سائلاً المولى عز وجل التوفيق والنجاح لقواتنا في إتمام مهامها وأداء واجبها الوطني على أكمل وجه، وأن يديم سبحانه نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل القيادة االحكيمة لقادة دول المجلس، حفظهم الله ورعاهم.