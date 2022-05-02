أحمد مغربي

أجرت الإدارة التنفيذية في الشركة الكويتية لنفط الخليج، ممثلة بالرئيس التنفيذي بالوكالة نائب الرئيس للعمليات المشتركة محمد سالم الحيمر، زيارة ميدانية لمنطقة عمليات الوفرة المشتركة لتهنئة العاملين بمناسبة عيد الفطر، وذلك من منطلق الاهتمام بالعاملين ومشاركتهم في مختلف المناسبات لتعزيز الأجواء الإيجابية داخل بيئة العمل.

وخلال الزيارة تفقد الحيمر منطقة العمليات المشتركة، ومجموعة من مرافق العمل في المنطقة، واستعرض مع العاملين مستجدات سير العمل.

وأشاد محمد الحيمر بجهود العاملين الدؤوبة وإخلاصهم للحفاظ على سير العمل في مختلف الظروف والمناسبات بعيداً عن ذويهم، وسعيهم الحثيث على تحقيق المزيد الإنجازات التشغيلية والإنتاجية بما فيه صالح الشركاء في المنطقة والبلدين الشقيقين (الكويت والسعودية).