كعادتها، حظيت المراكز الترفيهية باهتمام المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الفطر المبارك، باعتبارها قبلة محببة للأطفال، لاسيما في هذه المناسبة السعيدة.



وقد توافدت الأسر على هذه المراكز في مختلف أنحاء الكويت للاحتفال ترتسم على وجوههم الفرحة، خصوصا أنه أو مناسبة تمر بدون أي إجراءات احترازية أو تخوف منذ ظهور جائحة «كورونا» قبل أكثر من عامين.



عدسات «الأنباء» رصدت عودة المراكز الترفيهية للعمل بكاملة طاقتها الاستيعابية في هذه المناسبة السعيدة وتشغيل مختلف الألعاب الجاهزة، ليتمكن الصغار من ممارسة الألعاب المحببة إليهم وتهيئة الأجواء للكبار حتى يشاركوا أبناءهم في فرحتهم بهذه الألعاب.



وكان واضحا أن المراكز الترفيهية بدت عامرة بأجواء الإثارة والفرحة، إذ تعالت أصوات الأطفال وضحكاتهم مع كل لحظة متعة أو إثارة أو تنافس يعيشونها في مختلف أرجاء تلك المراكز.



وقد عبر عدد من الأهالي لـ «الأنباء» عن سعادتهم الكبيرة بعودة الأطفال لممارسة طفولتهم الطبيعية من خلال الانطلاق واللعب، وتنحية الأجهزة الذكية التي سيطرت عليهم لفترات طويلة حتى صارت كالإدمان لدى عدد كبير.



وأضافوا أن الألعاب الحركية في المراكز الترفيهية لها تأثير إيجابي على أبنائهم ولها مؤشرات صحية على نفسياتهم، مستدركين أنها تمثل تهيئة مميزة لتحسين نفسية الأطفال، لاسيما الطلبة منهم، قبل فترة من اختبارات نهاية العامة.