الإنتاج الكلي للكهرباء 18100 ميغاواط وأعلى استهلاك خلال الصيف الماضي بلغ 15670 ميغاواط

نتوقع انخفاضاً في الاستهلاك والضغوط بعد انتهاء إجراءات جائحة "كورونا" والسماح بالسفر

القدرة الإنتاجية للمياه 683 مليون غالون وأعلى استهلاك متوقع 520 مليوناً

دارين العلي

طمأن وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى الى جهوزية الوزارة لتغطية احتياجات البلاد من كهرباء وماء خلال موسم الصيف المقبل.



جاء ذلك خلال تفقده اليوم مركز تحكم المياه الرئيسي في الشويخ وغرفة متابعة الاعطال لشبكات التوزيع في صباح السالم للاطمئنان على وضع المخزون الاستراتيجي ومعدلات الانتاج والاستهلاك المتوقع تسجيلها والوضع الكهربائي خلال الصيف المقبل.

وطمأن الموسى الى جهوزية الوزارة لتغطية احتياجات البلاد من مياه خلال موسم الصيف الجاري، متوقعا ان يصل أعلى معدل استهلاك مياه خلال موسم الصيف الجاري بحدود 520 مليون غالون بزيادة 10 مليون عن الصيف الفائت، مبينا ان معدل انتاج المياه بلغ اليوم 415 مليون غالون.

وبين ان القدرة الإنتاجية للمياه تصل الى 683 مليون غالون، مطمئنا على وضع المخزون الاستراتيجي التي تبلغ سعته التخزينية 4330 مليون غالون امبراطوري، لافتا الى ان الوزارة تمكنت في ايصال المياه

لجميع الطلبات التي وردت للوزارة في منطقة غرب عبدالله المبارك، حيث تم إيصال المياه لبعض القطع وجاري ايصال المياه لبقية أصحاب الطلبات تزامنا مع وصول مستوى إشغال المناطق إلى 60% حتى يتم ايصال المياه للمنطقة.

وذكر ان الوزارة بصدد تنفيذ مشاريع خزانات وأبراج المياه الخاصة بمنطقة المطلاع وربط خطوط المياه الرئيسية للمحطات المستقبلة في المناطق الجنوبية بالشمالية، مشيرا إلى حرص الوزارة على انشاء محطات تعبئة المياه في المناطق التي لا تتوفر فيها محطات للتعبئة لسد النقص في حال حدوث أي حالات طارئة.



وبشأن الوضع الكهربائي توقع الموسى انخفاضا في احمال الصيف القادم نتيجة لسفر المواطنين والمقيمين بعد انتهاء اجراءات مواجهة ازمة كورونا واتاحة السفر للجميع وبالتالي انخفاض الانقطاعات والضغط على الشبكة.



واوضح ان الانتاج مطمئن حيث تبلغ القدرة الانتاجية 18100 ميغاواط فيما بلغ اعلى استهلاك الصيف الماضي 15670 ميغاواط لافتا الى ان افتتاح محطات تحويل رئيسية جديدة كالعارضية سيساهم في دعم الشبكة الكهربائية خلال الصيف المقبل، مبينا ان مركز الاتصال الموحد يستقبل يوميا بحدود ما بين 50 الى 60 اتصالا يوميا خاص بشبكة التوزيع الكهربائية.



وفيما يتعلق بمدى استجابة الوزارة في سرعة ايصال التيار عن الاماكن المقطوع عنها التيار، قال: جميع مراكز طواري الكهرباء مجهزة بفرق وفنيين ومهندسين مختصين بالتعامل مع بلاغات انقطاع تيار الكهربائي عن أي منشأة ويتم متابعة هذه المراكز من غرفة الطوارئ الخاصة بقطاع شبكات التوزيع لتقديم الدعم اللوجستي عند وجود ضغط على احد المراكز.