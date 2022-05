عبدالكريم العبدالله

تواصل وزارة الصحة تكثيف التحريات الوبائية والتقصي الإيجابي للحالات، داعية جميع القطاعات للإبلاغ عن أي حالات مشتبه فيها بتشخيص الالتهاب الكبدي غير المعروف حسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.

ووضعت الوزارة آلية الابلاغ عن الحالات في مرافقها الصحية، وتتضمن إعداد كشف بالحالات المشتبه في تشخيصها بالتهاب كبدي منذ يناير الماضي وإرسالها الى قسم الأمراض المعدية ممثلة بأي حالة التهاب كبدي حاد non E - non D - non C - non B - non A مع ارتفاع في وظائف الكبد فوق 500 وحدة مل، والابلاغ عن أي حالات مشابهة للاطفال الأقل من 10 سنوات، علما ان اي حالة مكتشفة بين 11 و16 سنة تكون عدوى محتملة، هذا بالاضافة الى اي حالة من اي سن مرتبطة وبائيا ومخالطة مخالطة وثيقة بحالة مؤكدة.

واعتمدت الوزارة استمارة تحري عن حالة الفيروس الكبدي غير المعروف السبب، والتي تنشرها «الأنباء»