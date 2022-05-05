توقعت إدارة الأرصاد الجوية تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع فرص لأمطار متفرقة وغبار محمول وعالق تنخفض معه الرؤية الأفقية في بعض المناطق ويكون طقس البلاد حارا وغائما جزئيا نهارا ومعتدلا وغائما جزئيا ليلا.



وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ذلك عائد إلى تكون بعض المنخفضات الحرارية على شبه الجزيرة العربية في هذه الفترة ويتزامن ذلك مع وجود امتداد منخفض جوي فب طبقات الجو العليا.



وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتحول لاحقا إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 10 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار العالق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.



وذكر أن الطقس الليلة يكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا مع انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.



وأفاد بأن الطقس نهار غد يكون حارا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 10 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وفرصة للغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.



وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدل الحرارة وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.



وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 36 و38 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.



وبين أن الطقس السبت ليلا يكون معتدل الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 8 و40 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.