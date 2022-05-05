قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس اليوم الخميس إن تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارجها (أوبك +) مستمر بتنفيذ استراتيجيته لاستعادة توازن الأسواق من خلال الزيادة الشهرية لإنتاج النفط.



جاء ذلك في تصريح للوزير الفارس نقله بيان صحفي صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال40 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزاري ال28 ل(أوبك +) اللذان عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.