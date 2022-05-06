

مفرح الشمري



عايد مركز جابر الثقافي جمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر وذلك من خلال اقامته الحفل الغنائي " بروفة العيد" على خشبة المسرح الوطني على مدى يومين متتالين أعاد الجمهور لاجواء حفلات العيد السابقة من خلال الاغاني المختارة والتي يحفظها الجمهور لجمالية لحنها وكلماتها .

تضمن الحفل الغنائي «بروفة العيد» بعض كواليس حفلات المركز الغنائية والتدريب عليها وذلك من خلال مشاهد درامية حية للبروفات التي تجريها فرقة المركز الموسيقية قبل كل حفل .

الحفل الغنائي تصدى لقيادته المايسترو أحمد العود وشارك فيه عدد من المطربين الشباب يتقدمهم عبدالقادر الهدهود وحمد القطان وعبدالعزيز المسباح والعمانية اشواق.

انطلق الحفل بدخول المطرب عبدالقادر الهدهود الذي غني مجموعة من الاغاني منها " يابعدهم كلهم" و" ياشمعة الجلاس" و" حبيبي" و" لاخطاوينا" و" سر حبك" مع العمانية اشواق التي تغنت بعدد من الاغاني منها " عويشق" و"جيتك ادور " و" حبيبة قلبي" مع عبدالعزيز المسباح الذي اطرب الجمهور بصوته العذب من خلال اغانيه" كل شي معقول" و " تمون" و" يالزينة اذكريني" .

بينما تغنى المطرب حمد القطان بأغاني " ذكريات" و"من عذابي"و"طيري انا صاح" و" نور العين".

واختتم الحفل الغنائي بأغنية" باركوا يا احباب" من اداء خليفة العميري والكورال والتي شارك الجمهور بترديد كلماتها .