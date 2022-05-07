ناصر العنزي



يتحدد يوم السبت طرفا المباراة النهائية لكأس سمو الأمير للموسم الحالي 2021-2022 بإقامة مباراتين مهمتين حيث تجمع الأولى كاظمة مع الفحيحيل في الساعة "5:40" مساءا على ملعب عبدالله الخليفة وفي ال"8:45" سيكون الصراع شديدا بين السالمية والنصر على ستاد الصداقة والسلام.

وقد استعدت الفرق الأربعة للمواجهتين بعد فترة راحة فهل تشهد المباراتان مفاجآت من العيار الثقيل للتأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس، ففي المباراة الأولى تقف الترشيحات نسبيا مع كاظمة وصيف بطل الدوري والذي أخرج الكويت حامل اللقب وبطل الدوري للموسم الحالي من دور الثمانية بعدما تغلب عليه بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة ولكن المفاجآت واردة في مباريات الكؤوس ومن الممكن أن يفعلها الفحيحيل ويتأهل لثاني مرة إلى النهائي بعدما حقق اللقب في المرة الأولى عام 1986 .



ويدخل كاظمة المباراة بمعنويات عالية بعدما اقترب حلمه من تحقيق اللقب بعد غياب طويل ويفتقد خدمات لاعب الوسط النشط رضا هاني الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الامامي والذي سيغيب بسببها لأكثر من 8 أشهر. ومن جانبه فإن الفحيحيل تأهل للمربع الذهبي بعد تخطيه اليرموك "2-1" بقيادة مدربه داليبور الذي أحسن قيادة الفريق حتى الآن لكن الاختبار الحقيقي سيكون غدا أمام خصم متمكن.

وفي المواجهة الثانية فإن السالمية بمدربه القدير محمد ابراهبم بات مؤهلا لخطف الفوز باللقب بعدما أقصى العربي من دور الثمانية وتغلب عليه "2-1" ومهمته لن تكون سهلة وعليه ان يحذر خصمه كي لا يجد نفسه في موقف صعب. وتضم صفوف السالمية عناصر ذات خبرة وشبابية تمكنه من التعامل مع ظروف المباراة ، أما النصر فهو مفاجأة البطولة اذ تخطى الشباب "2-1" وأصبح قريبا من التأهل للنهائي وقد قدم النصر مستوى جيدا في مبارياته الأخيرة بإشراف المدرب د.محمد المشعان ويسعى اليوم لبلوغ المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه.