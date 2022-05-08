مفرح الشمري



بأجواء أغاني الثمانينيات، وبحفل غنائي مبتكر، جمع بين الموسيقى والطرب والأداء التمثيلي الذي جسده الفنان علي محسن، عايد مركز جابر الثقافي جمهوره بمناسبة حلول عيد الفطر، وذلك من خلال إقامته الحفل الغنائي «بروفة العيد» على خشبة المسرح الوطني على مدى يومين متتاليين، أعاد الجمهور إلى أجواء حفلات العيد السابقة من خلال الأغاني المختارة التي يحفظها الجمهور لجمالية لحنها وكلماتها.



تضمن الحفل الغنائي «بروفة العيد» بعض كواليس حفلات المركز الغنائية والتدريب عليها، وذلك من خلال مشاهد درامية حية للبروفات التي تجريها فرقة المركز الموسيقية قبل كل حفل.



الحفل الغنائي تصدى لقيادته المايسترو أحمد العود وشارك فيه عدد من المطربين الشباب، يتقدمهم عبدالقادر الهدهود وحمد القطان وعبدالعزيز المسباح والعمانية أشواق.



انطلق الحفل بدخول المطرب عبدالقادر الهدهود الذي غنى مجموعة من الأغاني، منها «يا بعدهم كلهم» و«يا شمعة الجلاس» و«حبيبي» و«لاخطاوينا» و«سر حبك» مع العمانية أشواق التي تغنت بعدد من الأغاني منها «عويشق» و«جيتك ادور» و«حبيبة قلبي» مع عبدالعزيز المسباح الذي أطرب الجمهور بصوته العذب من خلال أغانيه «كل شي معقول» و«تمون» و«يالزينة اذكريني».



بينما تغنى المطرب حمد القطان بأغاني «ذكريات» و«من عذابي» و«طيري انا صاح» و«نور العين».



واختتم الحفل الغنائي بأغنية «باركوا يا أحباب» للفنان الراحل عوض دوخي والذي أداها خليفة العميري والكورال بنجاح بمشاركة الجمهور الذي ردد كلماتها الجميلة والمعبرة في حب الوطن.



كلمة شكر نقدمها لإدارة العلاقات العامة في المركز على استقبالهم الجميل للصحافة ووسائل الإعلام المتعددة، ونخص بالذكر الأخت عائشة بوقماز على تعاملها الراقي مع الجميع أثناء الحفل.. ألف شكر وعساكم على القوة.