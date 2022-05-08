مفرح الشمري



تعاون فني من نوع آخر، يجمع بين الشاعر العذب مطيع العوني والملحن القدير أحمد خورشيد من خلال أغنية «يلي تغيب» حيث يقدمان من خلالها الموهبة الغنائية خالد بن أحمد الصوت السعودي الجميل الذي يتوقع الجميع له النجاح لما يمتلك من قدرات فنية تتمثل في غنائه لجميع الالوان بطريقة سلسة وبإحساس جميل يدخل جميع القلوب.



مطلع الاغنية، يقول «يلي تغيب ومالقيت لغيبتك سبة» وستطرح في مواقع التواصل الاجتماعي قريبا.



يذكر ان الملحن القدير أحمد خورشيد عاد الى الديرة قبل نهاية شهر رمضان بعد رحلة علاج دامت سنوات طويلة، وذلك ليعيش اجواء العيد بين الاهل والأصدقاء وسيعود لاحقا الى أميركا لاستكمال علاجه. و«الأنباء» تتمنى للملحن القدير أحمد خورشيد الصحة والعافية والتوفيق في أعماله الغنائية.